Кирилл Капризов забросил 34-ю шайбу в сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Миннесоту Уайлд».
На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт в матче — 2:0 в пользу «Миннесоты».
Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте встречи — отличился Брэндон Дюхайм, выведя «Миннесоту» вперёд.
На девятой минуте игрового времени «Миннесота» удвоила преимущество в счёте усилиями российского нападающего Кирилла Капризова.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Кирилла Капризова эта шайба стала 34-й в текущем сезоне. До этого матча 25-летний нападающий забросил 33 шайбы и отдал 34 голевые передачи, набрав в общей сложности 67 очков.
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