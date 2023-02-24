Кирилл Капризов забросил 34-ю шайбу в сезоне НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт в матче — 2:0 в пользу «Миннесоты».

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте встречи — отличился Брэндон Дюхайм, выведя «Миннесоту» вперёд.

На девятой минуте игрового времени «Миннесота» удвоила преимущество в счёте усилиями российского нападающего Кирилла Капризова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Кирилла Капризова эта шайба стала 34-й в текущем сезоне. До этого матча 25-летний нападающий забросил 33 шайбы и отдал 34 голевые передачи, набрав в общей сложности 67 очков.