Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Коннор Макдэвид побил личный рекорд по голам в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт в матче — 2:1 в пользу «Эдмонтона».

Счёт в матче был открыт на второй минуте встречи — отличился Крис Летанг, выведя «Питтсбург» вперёд.

На 14-й минуте игрового времени усилиями Коннора Макдэвида «Эдмонтон» сравнял счёт, а на 18-й минуте Леон Драйзайтль вывел «Ойлерз» вперёд.

Гол Коннора Макдэвида стал для него 45-м в нынешнем сезоне. Всего на его счету 106 (45+61) очков в сезоне.

Таким образом, Макдэвид побил личный рекорд по количеству голов за карьеру — раньше личный рекорд Макдэвида составлял 44 гола, которые он забил в сезоне-2021/2022.