«Сочи» расторг контракты с нападающими Фёдоровым и Алиевым
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Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракты с нападающим Артёмом Фёдоровым и форвардом Русланом Алиевым, сообщает пресс-служба клуба.
29-летний Фёдоров выступал за сочинскую команду с конца сентября 2022 года. Форвард начинал текущий Фонбет Чемпионат КХЛ в питерском СКА. Нападающий провёл за «Сочи» 19 матчей, в которых набрал 10 очков — забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач.
23-летний Алиев большую часть сезона играл за «Ростов» в ВХЛ, где принял участие в 41 матче и записал на свой счёт 13 (2+11) очков — забросил две шайбы и отдал 11 результативных передач. В текущем сезоне КХЛ он сыграл за «Сочи» один матч без набранных очков.
«Сочи» замыкает турнирную таблицу КХЛ, набрав 28 очков в 66 матчах.
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