Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» расторг контракты с нападающими Фёдоровым и Алиевым

«Сочи» расторг контракты с нападающими Фёдоровым и Алиевым
Комментарии

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракты с нападающим Артёмом Фёдоровым и форвардом Русланом Алиевым, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний Фёдоров выступал за сочинскую команду с конца сентября 2022 года. Форвард начинал текущий Фонбет Чемпионат КХЛ в питерском СКА. Нападающий провёл за «Сочи» 19 матчей, в которых набрал 10 очков — забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач.

23-летний Алиев большую часть сезона играл за «Ростов» в ВХЛ, где принял участие в 41 матче и записал на свой счёт 13 (2+11) очков — забросил две шайбы и отдал 11 результативных передач. В текущем сезоне КХЛ он сыграл за «Сочи» один матч без набранных очков.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу КХЛ, набрав 28 очков в 66 матчах.

Новость по теме
«Сочи» обменял форварда Глотова в СКА, получив взамен нападающего А. Фёдорова
Новость по теме
Назаров: Артём Фёдоров выиграл пари. За мной не заржавеет, он получил два выходных
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023