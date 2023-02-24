Бабаев — о «Барысе»: наигрыш молодёжи и успешное выступление — взаимоисключающие задачи

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев порассуждал о причинах неудачного сезона в исполнении «Барыса». Казахстанский клуб за несколько туров до окончания регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф.

«Да, результат «Барыса» в этом сезоне никого не может радовать, но при этом сделано большое дело – обкатана казахстанская молодёжь, появились новые имена, с которыми теперь нужно постараться успешно выступить на чемпионате мира. Надо понимать, что эти две задачи – наигрыш молодёжи и успешное выступление в чемпионате КХЛ – практически взаимоисключающие. И в этой ситуации, особенно с учётом желания Казахстана принять чемпионат мира – 2027, возможно, принято правильное решение – пожертвовать одним годом в КХЛ ради будущих побед. Ведь максимум, на который мог рассчитывать «Барыс» в этом сезоне, – это первый раунд плей-офф, даже если бы смог туда пробиться, я почти уверен, что сразу бы вылетел. Теперь надо сделать верные выводы, строить команду на будущее — сохранить нужных легионеров, добавить к ним ещё пару-тройку сильных иностранцев, сохранить казахстанских ребят и дать шанс новым талантам. Особенно отмечу важность вратарской позиции.

Также, на мой взгляд, были допущены ошибки с календарём. Руководство клуба должно было избежать такой жёсткой концовки, и это было в его силах, так как лига даёт возможность вносить правки. Но в итоге концовка чемпионата получилась очень жёсткой для казахстанской команды, и пусть она выглядела в этот промежуток неплохо, но очков явно недобрала. Замечу, что календарь был сформирован ещё до назначения Андрея Скабелки, и, когда он возглавил команду, сделать что-то уже было нельзя», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

«Барыс» впервые за последние четыре сезона в КХЛ не попал в плей-офф. Лучшим результатом казахстанской команды в Кубке Гагарина является выход в 1/4 финала.