Ларионов: «Торпедо» по стилю похоже на «Детройт» 90-х годов. Но мы лишь в начале пути

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении в матче с «Авангардом».

«Поддержка омских болельщиков? Меня это отбросило в те годы, когда я играл в НХЛ, в те арены, в тот драйв, когда ты понимаешь, что вот она, большая сцена, где душа поёт. Я очень рад, что у Омска появилась такая шикарная арена, знаю, что город хоккейный. Было приятно, что мы не оставили равнодушными болельщиков, которым понравилась и игра «Торпедо» тоже. Так было у нас в «Детройте», когда мы давали отличные спектакли в гостевых матчах, позволявшие болельщикам получать двойное удовольствие.

Похоже ли моё «Торпедо» на тот «Детройт» из 90-х? По стилю — да, по исполнению — очень рано говорить. Вы же понимаете, что 10 игроков из того «Детройта» вошли в Зал хоккейной славы, это очень серьёзные люди. Мы же пока только в начале пути, и этот путь очень интересный. По стилю, да – стараемся быть активными, интересными, креативными. В моё время «Джо Луис Арена» наслаждалась вечеринкой в хоккейном дворце. И мы хотим повторить то же самое в Нижнем Новгороде», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.