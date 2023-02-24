В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).

Благодаря этому успеху железнодорожники уже точно не опустятся в таблице Западной конференции ниже третьего места. Таким образом, в КХЛ определилась первая пара плей-офф. В ней сыграют московское «Динамо» и «Торпедо». Причём первые матчи будут сыграны в Нижнем Новгороде, поскольку подопечные Игоря Ларионова заняли четвёртое место. Динамовцы, в свою очередь, уже не покинут пятую строчку на Западе. Серия стартует 2 марта.

Отметим, что «Локомотив» ещё может финишировать на втором месте. Железнодорожники в 68 матчах набрали 92 очка. ЦСКА, находящийся на второй строчке, записал на свой счёт 92 балла в 66 встречах. Если армейцы потерпят поражения в оставшихся матчах, ярославцы по дополнительным показателям финишируют выше.