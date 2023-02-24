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«Локомотив» в последнем матче регулярки обыграл «Барыс». Команды забили восемь голов

«Локомотив» в последнем матче регулярки обыграл «Барыс». Команды забили восемь голов
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2023, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Осипов (Полунин, Ильенко) – 01:34 (5x5)   1:1 Рахманов (Данияр, Михайлис) – 04:18 (5x5)   1:2 Красковский (Полунин, Черепанов) – 07:07 (5x5)   1:3 Осипов (Каюмов, Берёзкин) – 26:13 (5x5)   1:4 Андронов (Елесин) – 27:44 (5x5)   2:4 Шевченко (Михайлис, Вей) – 34:27 (5x4)   2:5 Никулин (Иванов) – 44:24 (5x5)   3:5 Рахманов (Петухов) – 47:14 (5x5)

На второй минуте Максим Осипов вывел ярославцев вперёд. На пятой минуте Михаил Рахманов сравнял счёт. На восьмой минуте Павел Красковский забросил вторую шайбу железнодорожников. На 27-й минуте Максим Осипов оформил дубль. Через полторы минуты Сергей Андронов с передачи Александра Елесина забил четвёртый гол. На 35-й минуте Дмитрий Шевченко в большинстве отыграл одну шайбу. На 45-й минуте Степан Никулин сделал счёт 5:2. На 48-й минуте Михаил Рахманов оформил дубль.

Отметим, что для обеих команд этот матч стал последним в нынешнем регулярном чемпионате. «Барыс» не попал в плей-офф, «Локомотив» же продолжит борьбу за Кубок Гагарина.

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