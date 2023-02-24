«Локомотив» в последнем матче регулярки обыграл «Барыс». Команды забили восемь голов

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).

На второй минуте Максим Осипов вывел ярославцев вперёд. На пятой минуте Михаил Рахманов сравнял счёт. На восьмой минуте Павел Красковский забросил вторую шайбу железнодорожников. На 27-й минуте Максим Осипов оформил дубль. Через полторы минуты Сергей Андронов с передачи Александра Елесина забил четвёртый гол. На 35-й минуте Дмитрий Шевченко в большинстве отыграл одну шайбу. На 45-й минуте Степан Никулин сделал счёт 5:2. На 48-й минуте Михаил Рахманов оформил дубль.

Отметим, что для обеих команд этот матч стал последним в нынешнем регулярном чемпионате. «Барыс» не попал в плей-офф, «Локомотив» же продолжит борьбу за Кубок Гагарина.