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ЦСКА отыгрался с 1:3 и в овертайме сломил сопротивление московского «Динамо»

ЦСКА отыгрался с 1:3 и в овертайме сломил сопротивление московского «Динамо»
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал столичное «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой номинальных хозяев со счётом 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 1:0).

На 11-й минуте Джордан Уил с передачи Павла Кудрявцева вывел бело-голубых вперёд. На 20-й минуте отличился уже сам Павел Кудрявцев — 2:0. На 27-й минуте Владимир Брюквин с передачи Матвея Гуськова отыграл один гол. На 35-й минуте Бреннан Менелл вернул преимущество «Динамо» — 3:1. На 50-й минуте Сергей Плотников с передачи Николая Макарова сократил отставание. На 51-й минуте Владислав Каменев сравнял счёт. Через 35 секунд Эрик О'Делл вновь вывел вперёд бело-голубых. За три секунды до завершения третьего периода Михаил Григоренко сравнял счёт. В овертайме победу армейцам принёс Владислав Каменев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2023, пятница. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Кудрявцев) – 10:54 (5x5)   0:2 Кудрявцев (Уил) – 19:52 (5x5)   1:2 Брюквин (Гуськов) – 26:02 (5x5)   1:3 Менелл (Джиошвили, Лилья) – 34:55 (5x4)   2:3 Плотников (Макаров) – 49:02 (5x5)   3:3 Каменев (Окулов, Сергеев) – 50:49 (5x5)   3:4 О'Делл (Рашевский, Менелл) – 51:24 (5x4)   4:4 Григоренко (Окулов, Нестеров) – 59:57 (5x5)   5:4 Каменев (Провольнев) – 63:24 (3x3)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» примет «Спартак». Оба матча состоятся 26 февраля.

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