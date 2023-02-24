ЦСКА отыгрался с 1:3 и в овертайме сломил сопротивление московского «Динамо»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал столичное «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой номинальных хозяев со счётом 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 1:0).

На 11-й минуте Джордан Уил с передачи Павла Кудрявцева вывел бело-голубых вперёд. На 20-й минуте отличился уже сам Павел Кудрявцев — 2:0. На 27-й минуте Владимир Брюквин с передачи Матвея Гуськова отыграл один гол. На 35-й минуте Бреннан Менелл вернул преимущество «Динамо» — 3:1. На 50-й минуте Сергей Плотников с передачи Николая Макарова сократил отставание. На 51-й минуте Владислав Каменев сравнял счёт. Через 35 секунд Эрик О'Делл вновь вывел вперёд бело-голубых. За три секунды до завершения третьего периода Михаил Григоренко сравнял счёт. В овертайме победу армейцам принёс Владислав Каменев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» примет «Спартак». Оба матча состоятся 26 февраля.

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