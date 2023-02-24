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Овечкин и Кузнецов перед тренировкой «Вашингтона» встретились с Панариным и Тарасенко

Овечкин и Кузнецов перед тренировкой «Вашингтона» встретились с Панариным и Тарасенко
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Российский нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов перед клубной тренировки пообщались с форвардами «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным и Владимиром Тарасенко.

«Овечкин и Кузнецов перед тренировкой поймали российских игроков «Рейнджерс». «Рейнджеры» тренируются здесь позже», — говорится в сообщении на странице журналиста Тома Гулитти в «Твиттере».

Фото: «Твиттер» Тома Гулитти

Отметим, что завтра, 25 февраля, «Вашингтон» примет «Рейнджерс». Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени. «Столичные» борются за попадание в зону плей-офф Восточной Конференции. «Вашингтон» в 60 матчах набрал 62 очка и занимает 12-е место. От восьмой строчки клуб отделяют два балла. «Рейнджерс» набрали 75 очков в 58 встречах и занимают шестую позицию.

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