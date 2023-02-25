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Вратарь «Торонто» Самсонов повторил клубный рекорд, установленный 88 лет назад

Вратарь «Торонто» Самсонов повторил клубный рекорд, установленный 88 лет назад
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Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:1).

Самсонов одержал свою 21-ю победу в 30 матчах текущего сезона НХЛ. Таким образом, россиянин повторил клубный рекорд Джорджа Хэйнсуорта по победам в первых 30 матчах регулярки, установленный 88 лет назад (сезон-1934/1935). По 20 побед одерживали вратари «Мейпл Лифс» Тюрк Брода, Фредерик Андерсен и Джек Кэмпбелл.

Самсонов проводит первый сезон за «Торонто», предыдущие три года проведя в «Вашингтоне».

Напомним, сегодня состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.

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