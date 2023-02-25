«Хейтерам привет!» Нападающий «Нефтехимика» – о выходе клуба в плей-офф Кубка Гагарина

Нападающий «Нефтехимика» Ансель Галимов прокомментировал победу в матче «Куньлунем» (7:0), которая вывела нижнекамский клуб в плей-офф с восьмого места Восточной конференции КХЛ.

«Не нужно было никого настраивать. Все понимали и перед игрой видели, как сыграл «Трактор». Просто понимали, что всё зависит от нас. Первый период получился таким тяжёлым и была небольшая тревожность, откидывались, шайбой не дорожили. Думаю, во втором периоде мы сделали результат и дальше уже просто играли в свой хоккей, получали удовольствие.

Всё, мы вышли в плей-офф. Поздравляем болельщиков Нижнекамска и всех, кто за нас болел в России. Сейчас получил очень много сообщений из разных городов в поддержку. Ну и хейтерам привет!

Впереди первый раунд с «Ак Барсом»? Давайте про «Ак Барс» сейчас ничего говорить не буду. Думаю, это будет татарское дерби. Ну и сейчас просто хочется выдохнуть. Завтра у нас будет выходной, отдохнём и послезавтра уже начнём готовиться. Ну и будем ждать нижнекамских болельщиков на первых играх», – приводит слова Галимова Metaratings.ru.

В текущем сезоне на счету Галимова 27 (13+14) очков в 67 матчах.