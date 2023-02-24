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«Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:0 и вышел в плей-офф

«Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:0 и вышел в плей-офф
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:0 (0:0, 3:0, 4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2023, пятница. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
7 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Галимов (Назаров) – 20:55 (5x5)   2:0 Порядин (Хохлов) – 23:38 (5x5)   3:0 Бикмуллин (Купцов, Леонтьев) – 31:06 (5x5)   4:0 Леонтьев (Хохлов, Белозёров) – 48:19 (5x4)   5:0 Попов (Бикмуллин, Купцов) – 51:06 (5x5)   6:0 Лещенко (Назаров, Леонтьев) – 51:46 (5x5)   7:0 Белозёров (Чивилёв, Воробьёв) – 59:22 (5x5)

Первый период прошёл без голов. На 56-й секунде второго игрового отрезка Ансель Галимов с передачи Михаила Назарова вывел нижнекамцев вперёд. На 24-й минуте Павел Порядин после паса Ильи Хохлова удвоил преимущество «Нефтехимика». На 32-й минуте Рафаэль Бикмуллин забросил третью шайбу. Очки за результативные передачи получили Сергей Купцов и Владислав Леонтьев. В третьем периоде по голу забили Владислав Леонтьев, Егор Попов, Вячеслав Лещенко и Андрей Белозёров. Голкипер Андрей Тихомиров оформил шат-аут.

Благодаря этой победе «Нефтехимик» официально вышел в плей-офф.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 26 февраля в гостях сыграет с «Сочи». «Нефтехимик» провёл все встречи регулярки.

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