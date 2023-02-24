«Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:0 и вышел в плей-офф

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:0 (0:0, 3:0, 4:0).
Первый период прошёл без голов. На 56-й секунде второго игрового отрезка Ансель Галимов с передачи Михаила Назарова вывел нижнекамцев вперёд. На 24-й минуте Павел Порядин после паса Ильи Хохлова удвоил преимущество «Нефтехимика». На 32-й минуте Рафаэль Бикмуллин забросил третью шайбу. Очки за результативные передачи получили Сергей Купцов и Владислав Леонтьев. В третьем периоде по голу забили Владислав Леонтьев, Егор Попов, Вячеслав Лещенко и Андрей Белозёров. Голкипер Андрей Тихомиров оформил шат-аут.
Благодаря этой победе «Нефтехимик» официально вышел в плей-офф.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 26 февраля в гостях сыграет с «Сочи». «Нефтехимик» провёл все встречи регулярки.
- 24 февраля 2023
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