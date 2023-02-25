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Дубль Дубакина принёс «Амуру» победу в заключительном матче сезона с «Адмиралом»

Дубль Дубакина принёс «Амуру» победу в заключительном матче сезона с «Адмиралом»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом». Победу в заключительном для обеих команд матче регулярки одержали хабаровчане со счётом 3:2.

Главным героем матча стал нападающий «Амура» Сергей Дубакин, оформивший дубль. Ещё одна шайба на счету форварда хабаровчан Ивана Николишина. Гости смогли ответить голами Рудольфа Червены и Антона Берлёва. Отметим отсутствие в составе «Адмирала» нескольких лидеров, в том числе капитана команды Либора Шулака.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2023, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Дубакин (Дрозг) – 07:03 (5x5)   1:1 Червены (Корбит, Хамидуллин) – 11:52 (5x5)   1:2 Берлёв – 32:08 (4x5)   2:2 Дубакин (Аляев) – 32:41 (5x5)   3:2 Николишин (Турбин, Гребёнкин) – 35:43 (5x5)

«Амур» завершил сезон на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» попал в плей-офф с седьмого места конференции и начнёт матчи навылет в гостях. В сезонной серии из 10-ти матчей между дальневосточными командами победу одержал «Амур» со счётом 6-4.

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