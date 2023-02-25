Дубль Дубакина принёс «Амуру» победу в заключительном матче сезона с «Адмиралом»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом». Победу в заключительном для обеих команд матче регулярки одержали хабаровчане со счётом 3:2.
Главным героем матча стал нападающий «Амура» Сергей Дубакин, оформивший дубль. Ещё одна шайба на счету форварда хабаровчан Ивана Николишина. Гости смогли ответить голами Рудольфа Червены и Антона Берлёва. Отметим отсутствие в составе «Адмирала» нескольких лидеров, в том числе капитана команды Либора Шулака.
«Амур» завершил сезон на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» попал в плей-офф с седьмого места конференции и начнёт матчи навылет в гостях. В сезонной серии из 10-ти матчей между дальневосточными командами победу одержал «Амур» со счётом 6-4.
- 25 февраля 2023
-
12:11
-
11:56
-
11:26
-
10:56
-
10:32
-
10:05
-
09:40
-
09:15
-
08:55
-
08:40
-
08:16
-
07:08
-
06:41
-
06:26
-
06:05
-
05:56
-
05:47
-
02:07
-
00:37
-
00:14
- 24 февраля 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:33
-
23:21
-
23:16
-
23:00
-
22:57
-
22:37
-
22:28
-
22:21
-
22:08
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:48