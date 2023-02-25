Нападающий «Сент-Луиса» о критике Берюбе: неприятно это слышать, в команде нет равнодушных

Нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас сообщил, что ему было неприятно слышать критику со стороны главного тренера «Блюз» Крэйга Берюбе. После проигранного матча с «Ванкувером» (2:3 ОТ) специалист посетовал на равнодушие многих игроков команды.
«Было неприятно это слышать. Я был частью этой команды в течение долгого времени. Его заявления максимально далеки от правды. Я знаю, что в нашей раздевалке нет равнодушных.
Победы учат тебя. Они приносят знания о том, какой должна быть команда, чтобы добиться успеха. Я думаю, что из поражений можно извлечь ещё больше опыта. Это лучшее время для того, чтобы разобраться в себе и сделать шаг вперёд», – приводит слова нападающего ESPN.
«Блюзмены» проиграли четыре матча подряд и отстают от зоны уайлд-кард на 13 очков. Ранее российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко, также обвинял партнёров по команде в отсутствии желания на льду.
- 25 февраля 2023
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:27
-
13:19
-
13:00
-
12:55
-
12:42
-
12:11
-
11:56
-
11:26
-
10:56
-
10:32
-
10:05
-
09:40
-
09:15
-
08:55
-
08:40
-
08:16
-
07:08
-
06:41
-
06:26
-
06:05
-
05:56
-
05:47
-
02:07
-
00:37
-
00:14
- 24 февраля 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:33
-
23:21
-
23:16