Нападающий «Сент-Луиса» о критике Берюбе: неприятно это слышать, в команде нет равнодушных

Нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас сообщил, что ему было неприятно слышать критику со стороны главного тренера «Блюз» Крэйга Берюбе. После проигранного матча с «Ванкувером» (2:3 ОТ) специалист посетовал на равнодушие многих игроков команды.

«Было неприятно это слышать. Я был частью этой команды в течение долгого времени. Его заявления максимально далеки от правды. Я знаю, что в нашей раздевалке нет равнодушных.

Победы учат тебя. Они приносят знания о том, какой должна быть команда, чтобы добиться успеха. Я думаю, что из поражений можно извлечь ещё больше опыта. Это лучшее время для того, чтобы разобраться в себе и сделать шаг вперёд», – приводит слова нападающего ESPN.

«Блюзмены» проиграли четыре матча подряд и отстают от зоны уайлд-кард на 13 очков. Ранее российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко, также обвинял партнёров по команде в отсутствии желания на льду.