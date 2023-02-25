Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Сент-Луиса» о критике Берюбе: неприятно это слышать, в команде нет равнодушных

Нападающий «Сент-Луиса» о критике Берюбе: неприятно это слышать, в команде нет равнодушных
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас сообщил, что ему было неприятно слышать критику со стороны главного тренера «Блюз» Крэйга Берюбе. После проигранного матча с «Ванкувером» (2:3 ОТ) специалист посетовал на равнодушие многих игроков команды.

«Было неприятно это слышать. Я был частью этой команды в течение долгого времени. Его заявления максимально далеки от правды. Я знаю, что в нашей раздевалке нет равнодушных.

Победы учат тебя. Они приносят знания о том, какой должна быть команда, чтобы добиться успеха. Я думаю, что из поражений можно извлечь ещё больше опыта. Это лучшее время для того, чтобы разобраться в себе и сделать шаг вперёд», – приводит слова нападающего ESPN.

«Блюзмены» проиграли четыре матча подряд и отстают от зоны уайлд-кард на 13 очков. Ранее российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко, также обвинял партнёров по команде в отсутствии желания на льду.

«Вы не можете испариться!» Российский игрок НХЛ жёстко раскритиковал своих партнёров «Вы не можете испариться!» Российский игрок НХЛ жёстко раскритиковал своих партнёров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023