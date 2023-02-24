«Удар под дых». The Athletic — о ситуации с Гавриковым после перехода Орлова в «Бостон»

Журналист The Athletic Аарон Порцлайн прокомментировал ситуацию с российским защитником «Коламбус Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым. Хоккеиста активно связывали с «Бостон Брюинз», однако «мишки» решили провернуть обмен с «Вашингтон Кэпиталз» и заполучили Дмитрия Орлова.

«Новость обрушилась на «Коламбус» как удар под дых ещё до того, как стартовал матч с «Миннесотой», — новость о том, что «Брюинз» выменяли Орлова — опытного двустороннего защитника. «Блю Джекетс» думали, что сыграют эту партию с «Бостоном».

Многочисленные источники в командах и лиге подтвердили The Athletic, что «Блю Джекетс» были твёрдо уверены, что достигли соглашения с «Бостоном» более чем неделю назад: согласно ему защитник Владислав Гавриков отправился бы в «Брюинз» в обмен на несколько пиков и/или игроков. По словам источников, «Коламбус» считал, что сделка заключена, но «Бостон» неоднократно просил дополнительное время. Сделка не считается официально закрытой до тех пор, пока документы не будут отправлены на утверждение в НХЛ.

Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекалайнен отказался от комментариев в четверг, но эта ситуация возвращает его к исходной точке с его главным активом для обмена, поскольку до дедлайна НХЛ — 3 марта — остаётся всего одна неделя. И это ставит «синих жакетов» в потенциально неловкое положение с Гавриковым, который уже больше недели здоров, но не играет. Матч с «Уайлд» стал пятым подряд, который Гавриков пропустил, чтобы не получить травму.

Неясно, вернётся ли Гавриков в состав в субботу, когда «Блю Джекетс» будут принимать «Эдмонтон Ойлерз». Новости про Орлова появились слишком поздно, чтобы «Коламбус» мог спешно вернуть его в состав на матч с «Уайлд», хотя неясно, решат ли «синие мундиры» снова выпустить его", — приводит слова Порцлайна The Athletic.