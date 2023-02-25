Овечкин обошёл легенду «Нью-Джерси» Миллера по количеству матчей в НХЛ с учётом плей-офф

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». К началу первого периода счёт 0:0.

Для российского капитана «столичных» Александра Овечкина этот матч стал 1477-м в карьере с учётом плей-офф. По этому показателю 37-летний нападающий вышел на единоличное 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги. Овечкин обошёл легенду «Нью-Джерси Дэвилз» Кирка Мюллера, также известного по выступлениям за «Даллас Старз», «Монреаль Канадиенс» и «Флориду Пантерз» в период с 1980-х по 2000-е.

Отметим, что в нынешнем сезоне Овечкин проводит 56-ю встречу. Россиянин набрал 54 (32+22) результативных очка.

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