Голкипер «Бостона» Улльмарк забросил шайбу «Ванкуверу»

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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В концовке встречи шведский голкипер гостей Линус Улльмарк отличился заброшенной шайбой. Он забил в пустые ворота соперника за 48 секунд до финальной сирены. Это первый вратарский гол в НХЛ с января 2020 года, когда Пекка Ринне поразил пустые ворота «Чикаго».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, заброшенными шайбами в составе победителей также отметились Хампус Линдхольм, Брэд Маршан. Единственную шайбу хозяев в этой встрече в свой актив записал Брок Бёзер.

Улльмарк совершил 26 спасений. По окончанию матча голкипер был признан первой звездой встречи.