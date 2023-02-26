Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Бостона» Улльмарк забросил шайбу «Ванкуверу»

Голкипер «Бостона» Улльмарк забросил шайбу «Ванкуверу»
Аудио-версия:
Комментарии

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В концовке встречи шведский голкипер гостей Линус Улльмарк отличился заброшенной шайбой. Он забил в пустые ворота соперника за 48 секунд до финальной сирены. Это первый вратарский гол в НХЛ с января 2020 года, когда Пекка Ринне поразил пустые ворота «Чикаго».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, заброшенными шайбами в составе победителей также отметились Хампус Линдхольм, Брэд Маршан. Единственную шайбу хозяев в этой встрече в свой актив записал Брок Бёзер.

Улльмарк совершил 26 спасений. По окончанию матча голкипер был признан первой звездой встречи.

Новость по теме
«Бостон» обыграл «Ванкувер» в дебютном матче Дмитрия Орлова. У вратаря «Брюинз» — гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023