Улльмарк стал 10-м голкипером, забившим в НХЛ в XXI веке. В том числе это делал Набоков

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В концовке встречи шведский голкипер гостей Линус Улльмарк отличился заброшенной шайбой. Он забил в пустые ворота соперника за 48 секунд до финальной сирены. Это первый вратарский гол в НХЛ с января 2020 года, когда Пекка Ринне поразил пустые ворота «Чикаго».

29-летний вратарь стал 10-м голкипером, забившим в НХЛ в XXI веке. В феврале 2000 года подобным достижением отметился Мартин Бродо, после чего к нему присоединились Жозе Теодор (2001), Евгений Набоков (2002), Мика Норонен (2004), Крис Мэйсон (2006), Кэм Уорд (2011), Майк Смит (2013) и Ринне (2020). Примечательно, что в 2013 году Бродо ещё раз поразил чужие ворота, забив второй гол в регулярке НХЛ.