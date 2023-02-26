Заслуженный тренер России: у «Динамо» не будет никаких проблем с «Торпедо» в плей-офф

Заслуженный тренер России Сергей Черкас, считает, что в серии первого раунда плей-офф между «Динамо» и «Торпедо» московский клуб окажется победителем.
«Я думаю, эта серия будет за московским «Динамо». Я не вижу у московского «Динамо» проблем с тем, чтобы обыграть «Торпедо». Да, «Торпедо» — атакующая команда, она много играет в атаке. Но в плей-офф мало просто здорово играть в атаке — нужно ещё и очень умело обороняться, держать счёт. Последние матчи, которые проводит «Торпедо», команда проигрывает, её лихорадит. Это говорит о том, что «Торпедо» только строится, показывает интересный хоккей, но ей ещё далеко до того, чтобы стать лидером. У «Динамо» не будет никаких проблем с «Торпедо» в плей-офф», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Первый матч серии пройдёт в Нижнем Новгороде 2 марта.
- 26 февраля 2023
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:36
-
11:20
-
10:56
-
10:44
-
10:24
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:13
-
09:00
-
08:47
-
08:40
-
08:10
-
07:45
-
07:44
-
07:32
-
07:18
-
07:00
-
06:34
-
06:15
-
06:05
-
05:42
-
04:42
-
02:20
-
01:28
-
00:33
-
00:26
-
00:24
-
00:15
-
00:06