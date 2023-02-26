Заслуженный тренер России: у «Динамо» не будет никаких проблем с «Торпедо» в плей-офф

Заслуженный тренер России Сергей Черкас, считает, что в серии первого раунда плей-офф между «Динамо» и «Торпедо» московский клуб окажется победителем.

«Я думаю, эта серия будет за московским «Динамо». Я не вижу у московского «Динамо» проблем с тем, чтобы обыграть «Торпедо». Да, «Торпедо» — атакующая команда, она много играет в атаке. Но в плей-офф мало просто здорово играть в атаке — нужно ещё и очень умело обороняться, держать счёт. Последние матчи, которые проводит «Торпедо», команда проигрывает, её лихорадит. Это говорит о том, что «Торпедо» только строится, показывает интересный хоккей, но ей ещё далеко до того, чтобы стать лидером. У «Динамо» не будет никаких проблем с «Торпедо» в плей-офф», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Первый матч серии пройдёт в Нижнем Новгороде 2 марта.