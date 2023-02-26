Гатиятулин: игроки и тренеры «Трактора» делали всё, чтобы продолжить сезон

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после победы над «Торпедо» (6:2) оценил прошедший регулярный сезон для клуба.

«Комментарий по игре давать не буду. Все всё сами видели. Хотелось бы сказать всем спасибо за сезон и выразить огромную благодарность нашим болельщикам. Сегодня был аншлаг, несмотря на непопадание в плей-офф. Весь сезон в каждом городе у нас была своя армия болельщиков, которая нас поддерживала. Огромное спасибо.

Какие планы у команды на ближайшее время? Планируем дать несколько выходных дней, потом будет мероприятие с болельщиками. Сейчас проработаем план подготовки, чтобы правильно выйти из сезона и заложить фундамент на будущее.

Почему «Трактор» так хорошо выглядел в конце чемпионата? Итог подведём чуть позже. Нужно провести анализ. Команда кардинально поменялась, ждали, что чуть быстрее приобретём опыт. Это ребята, которые в этом сезоне получили роль лидеров, молодёжь и вратарская линия. Вначале хорошо сыграл Илья Проскуряков, Георгий Гелашвили огромную работу проделал. Нужно было время, чтобы сделать шаг вперёд. Я думаю, у Сергея Мыльникова и Кирилла Устименко хорошее будущее. Непростой был график – без перерывов. Возможно, в этом плане были допущены ошибки. Опыта игры при таком календаре не было. В начале сезона физической формы не хватало на всю игру. Не было длинной скамейки, преследовали травмы. После декабрьской паузы набрали хороший ход. Восстановились, залечили травмы. Чуть-чуть не хватило.

Главная причина неудачного сезона – это трансферная политика? Я не сказал, что это главная причина. Я сказал, что молодёжи необходимо время. У нас ушли ребята, которые играли ключевые роли. Ребята, которые пришли в первую команду из системы, им потребовалось время. Это затянулось.

Как оценю работу тренерского штаба? Оценку дадут руководители. Игроки и тренерский штаб делали всё, чтобы продолжить сезон», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».

Челябинский клуб закончил регулярный сезон-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ на девятом месте, набрав 72 очка за 68 матчей.