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Пять очков Мичкова и хет-трик Тянулина помогли «Сочи» победить дома «Куньлунь»

В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду «Куньлунь». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

На 35-й секунде первого периода счёт в матче открыл Артур Тянулин с передач Матвея Мичкова и Данилы Галенюка. На третьей минуте периода преимущество хозяев упрочил Матвей Мичков с передачи Вадима Кудако. На восьмой минуте первого периода размочил счёт Колин Кэмпбелл с передачи Алекса Рича. Спустя полторы минуты счёт 3:1 сделал Артур Тянулин с передачи Матвея Мичкова. За 28 секунд до конца периода четвёртую шайбу «Сочи» забросил Амир Гараев с передач Артура Тянулина и Матвея Мичкова.

На 16-й минуте второго периода довёл счёт до крупного Артур Тянулин с передач Матвея Мичкова и Амира Гараева.

В начале третьей двадцатиминутки Джек Родевальд с передачи Зака Лесли забросил вторую шайбу гостей в матче. Менее чем через минуту счёт 5:3 сделал Томаш Юрчо с передачи Алекса Рича.

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