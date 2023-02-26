Пять очков Мичкова и хет-трик Тянулина помогли «Сочи» победить дома «Куньлунь»

В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду «Куньлунь». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.
На 35-й секунде первого периода счёт в матче открыл Артур Тянулин с передач Матвея Мичкова и Данилы Галенюка. На третьей минуте периода преимущество хозяев упрочил Матвей Мичков с передачи Вадима Кудако. На восьмой минуте первого периода размочил счёт Колин Кэмпбелл с передачи Алекса Рича. Спустя полторы минуты счёт 3:1 сделал Артур Тянулин с передачи Матвея Мичкова. За 28 секунд до конца периода четвёртую шайбу «Сочи» забросил Амир Гараев с передач Артура Тянулина и Матвея Мичкова.
На 16-й минуте второго периода довёл счёт до крупного Артур Тянулин с передач Матвея Мичкова и Амира Гараева.
В начале третьей двадцатиминутки Джек Родевальд с передачи Зака Лесли забросил вторую шайбу гостей в матче. Менее чем через минуту счёт 5:3 сделал Томаш Юрчо с передачи Алекса Рича.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 26 февраля 2023
-
19:53
-
19:47
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:16
-
18:57
-
18:39
-
18:32
-
18:21
-
18:16
-
18:10
-
17:41
-
17:32
-
17:28
-
17:18
-
16:54
-
16:38
-
16:28
-
16:19
-
16:08
-
15:53
-
15:38
-
15:20
-
15:02
-
14:48
-
14:47
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:35
-
12:15