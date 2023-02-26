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Пять очков Мичкова и хет-трик Тянулина помогли «Сочи» победить дома «Куньлунь»

Пять очков Мичкова и хет-трик Тянулина помогли «Сочи» победить дома «Куньлунь»
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В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду «Куньлунь». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

На 35-й секунде первого периода счёт в матче открыл Артур Тянулин с передач Матвея Мичкова и Данилы Галенюка. На третьей минуте периода преимущество хозяев упрочил Матвей Мичков с передачи Вадима Кудако. На восьмой минуте первого периода размочил счёт Колин Кэмпбелл с передачи Алекса Рича. Спустя полторы минуты счёт 3:1 сделал Артур Тянулин с передачи Матвея Мичкова. За 28 секунд до конца периода четвёртую шайбу «Сочи» забросил Амир Гараев с передач Артура Тянулина и Матвея Мичкова.

На 16-й минуте второго периода довёл счёт до крупного Артур Тянулин с передач Матвея Мичкова и Амира Гараева.

В начале третьей двадцатиминутки Джек Родевальд с передачи Зака Лесли забросил вторую шайбу гостей в матче. Менее чем через минуту счёт 5:3 сделал Томаш Юрчо с передачи Алекса Рича.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Тянулин (Мичков, Галенюк) – 00:35 (5x5)   2:0 Мичков (Кудако) – 02:55 (5x5)   2:1 Кэмпбелл (Рич) – 07:28 (5x5)   3:1 Тянулин (Мичков) – 09:05 (5x5)   4:1 Гараев (Тянулин, Мичков) – 19:32 (5x5)   5:1 Тянулин (Мичков, Гараев) – 35:06 (5x5)   5:2 Родевальд (Лесли) – 42:46 (5x5)   5:3 Юрчо (Рич) – 43:31 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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