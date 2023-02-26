Войнов и Сведберг устроили яркую драку в матче «Ак Барс» — «Авангард»

В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимает на своём льду «Авангард». Идёт третий период, счёт 2:2.

На 13-й минуте третьего периода защитник гостей Виктор Сведберг и защитник казанцев Вячеслав Войнов устроили драку.

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Отметим, что по итогам эпизода Сведберг получил две минуты штрафа как зачинщик драки, пять минут за драку и 10-минутный дисциплинарный штраф. Войнов же получил только две минуты за грубость.

Сведберг и Войнов в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги набрали по 22 минуты штрафа.