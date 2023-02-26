Чирлидерши копировали танцоров Рианны, «Динамо» отмечало победу. Лучшие фото матча

26 февраля в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Алексея Кудашова.

Кроме того, стали известны пары Кубка Гагарина — 2023 на Западе.

На Западе две серии стартуют 1 марта — между СКА и минским «Динамо», а также между «Локомотивом» и «Витязем». Первые матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Ярославле соответственно. Другие серии начнутся 2 марта: между ЦСКА и «Северсталью», а также между «Торпедо» и московским «Динамо». Стартовые встречи состоятся в Москве и Нижнем Новгороде соответственно.

СКА — «Динамо» (Минск) — 1 марта;

ЦСКА — «Северсталь» — 2 марта;

«Локомотив» — «Витязь» — 1 марта;

«Торпедо» — «Динамо» (Москва) — 2 марта.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.