Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чирлидерши копировали танцоров Рианны, «Динамо» отмечало победу. Лучшие фото матча

Чирлидерши копировали танцоров Рианны, «Динамо» отмечало победу. Лучшие фото матча
«Динамо» — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

26 февраля в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Алексея Кудашова.

Кроме того, стали известны пары Кубка Гагарина — 2023 на Западе.

На Западе две серии стартуют 1 марта — между СКА и минским «Динамо», а также между «Локомотивом» и «Витязем». Первые матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Ярославле соответственно. Другие серии начнутся 2 марта: между ЦСКА и «Северсталью», а также между «Торпедо» и московским «Динамо». Стартовые встречи состоятся в Москве и Нижнем Новгороде соответственно.

СКА — «Динамо» (Минск) — 1 марта;
ЦСКА — «Северсталь» — 2 марта;
«Локомотив» — «Витязь» — 1 марта;
«Торпедо» — «Динамо» (Москва) — 2 марта.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023