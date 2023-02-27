Экс-форвард СКА рассказал о причинах сухого поражения от «Динамо» в плей-офф-2012

Двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в составе сборной России Иван Непряев рассказал о причинах сухого поражения от «Динамо» (0:4) в плей-офф-2012. В то время нападающий играл за СКА.

«Камбэк в первом матче серии сыграл ключевую роль, оказав разрушающее действие. Психологически мы рассчитывали, что первую игру забрали, стали готовиться дальше, ослабили хватку, и тот камбэк застал нас врасплох. Я помню, уже когда играли в Москве, там не забивались голы после поразительных розыгрышей, где любой человек, мало-мальски стоящий на коньках, попадал бы в ворота. Нехватка концентрации в таких моментах накапливалась, как и нервозность, появлялись претензии друг к другу», — сказал Непряев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Непряевым читайте на «Чемпионате»: