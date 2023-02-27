Скаут «Миннесоты»: перед сном раньше смотрел сериалы, а сейчас хоккей

Скаут «Миннесоты Уайлд» Иван Непряев рассказал о своей работе.
«Сначала я не понимал, на что смотреть, но скаутская деятельность — это постоянное обсуждение игроков и игровых моментов 24/7. Раньше перед сном можно было посмотреть сериалы, а сейчас перед сном ты смотришь хоккей или пару игроков, это образ жизни уже. Ты накапливаешь информацию, общаешься с другими, что-то подсматриваешь и подслушиваешь. Это самообучение.
Игрок — как пазл, я раньше не понимал, зачем смотреть пятый, шестой, десятый разы одного и того же игрока, потому что он сильно не меняется. В первый год я смотрел одного из наших игроков, выбранного тогда в первом раунде, и было заметно, что это человек с высоким индивидуальным мастерством и не сказать, что что-то сильно менялось. Повторюсь: игрок — это пазл, чем больше его смотришь, тем больше маленьких кружочков можешь сложить», — сказал Непряев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Непряевым читайте на «Чемпионате»:
- 27 февраля 2023
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