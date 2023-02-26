Голкипер «Вашингтона» разбил свою клюшку о ворота после пятой пропущенной шайбы

В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период, счёт 6:4 в пользу «клинков».

После пятой пропущенной шайбы голкипер «столичных» Дарси Кемпер от злости разбил клюшку о свои ворота. Затем 32-летний вратарь был заменён на Чарли Линдгрена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 2 марта (6:00 мск). «Баффало Сэйбрз» примет дома «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 1 марта (3:30 мск).