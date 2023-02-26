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Овечкин посмотрел вверх, забив гол. Это его первая шайба после смерти отца

В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода счёт 6:4 в пользу хозяев.

На 16-й минуте второго периода капитан «столичных» Александр Овечкин забил свой 33-й гол в текущем регулярном сезоне НХЛ, отправив шайбу с пятачка в ворота голкипера «Баффало» Укко-Пекки Луукконена. Эта шайба стала первой с момента смерти отца Овечкина — Михаила.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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В текущем сезоне Овечкин набрал 57 (32+24) очков в 57 матчах. В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 2 марта (6:00 мск). «Баффало Сэйбрз» примет дома «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 1 марта (3:30 мск).

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