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Овечкин и Кузнецов закончили матч с «Баффало» с показателем полезности «-2»

Российские нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов закончили матч с «Баффало Сэйбрз» с показателем полезности «-2».

Капитан «столичных» Овечкин забросил шайбу в матче, а Кузнецов отдал ему результативную передачу.

В текущем сезоне Овечкин набрал 57 (33+24) очков в 57 матчах. На счету Кузнецова в сезоне-2022/2023 НХЛ 50 (11+39) результативных баллов за 61 игру.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 2 марта (6:00 мск). «Баффало Сэйбрз» примет дома «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 1 марта (3:30 мск).

Напомним, в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 7:4 одержали хозяева.

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