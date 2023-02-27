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Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» в матче с «Коламбусом»

Российский нападающий Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2), сообщается в «твиттере» клуба.

Капризов оформил хет-трик в этой встрече, забив победный гол в овертайме. В третьем периоде россиянин реализовал большинство и довёл число голов в большинстве в нынешнем сезоне до 16. Это является новым рекордом «Миннесоты».

Прежнее достижение принадлежало Брайану Ролстону, который забросил 15 шайб в большинстве в сезоне 2005/06.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 60 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 34 результативные передачи при коэффициенте полезности «+2».

Всего за карьеру в НХЛ россиянин принял участие в 196 матчах, в которых забил 111 голов и сделал 119 результативных передач при коэффициенте полезности «+39».