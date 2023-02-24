«Существует ли то, чего он не может?» Видео уникального «слепого» гола Капризова в НХЛ

Зачем смотреть на ворота, если всем давно известно, где они находятся? Похоже, отправляясь в очередную атаку, Кирилл Капризов рассуждал именно так.

На девятой минуте матча с «Коламбусом» российский нападающий «Миннесоты» и Матс Цуккарелло выбежали вдвоём против одного защитника. Спокойно двигаясь к лицевой линии, Капризов смотрел то ли на двигающегося параллельным курсом соперника, то ли на партнёра в аналогичном положении, но совершенно точно – не в сторону голкипера. Доехав до точки вбрасывания, Кирилл неожиданно бросил, а взгляд на сетку перевёл только в тот момент, когда шайба уже болталась внутри неё. Словно загипнотизированный Йоонас Корписало пропустил, не успев своевременно сомкнуть щитки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гол Капризова стал вторым и последним в матче. В самом дебюте встречи «Уайлд» открыли счёт – отличился Брэндон Дюхайм. Несмотря на две шайбы в первом периоде, стартовый отрезок сложился для «дикарей» до крайней степени сложно. «Коламбус» нанёс 14 бросков в створ и доминировал на вбрасываниях, выиграв 20 из 23 единоборств. В двух следующих периодах характер игры не претерпел особенных изменений – «Миннесоте» по-прежнему приходилось отбиваться чаще, чем нападать, но с этой задачей команда справилась на отлично.

Рассматривая трюк Капризова, авторы одного из фан-аккаунтов «Уайлд» задаются риторическим вопросом: «Существует ли то, чего он не может?» А пользователь соцсетей под ником @Connor_779 вспомнил скандальное высказывание Дрю Даути. В середине октября 2021 года защитник «Лос-Анджелеса» заявил, что «Миннесота» выписала форварду необоснованно большой контракт. С тех пор, подсчитал внимательный наблюдатель, Капризов провёл 139 матчей и набрал 176 очков – это четвёртый результат в лиге на аналогичном временном отрезке.

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Кроме того, Капризов – лишь шестой хоккеист НХЛ, которому после введения потолка зарплат удавалось за 200 матчей набрать больше 200 очков. Заокеанская карьера Кирилла состоит из 194 игр, в которых он набрал 227 результативных баллов. В почётном списке «200+» россиянин составляет компанию двум соотечественникам (Малкину и Овечкину), а также трём именитым канадцам (Кросби, Макдэвиду и Макару).

В рамках текущего сезона Капризов идёт на втором месте среди российских бомбардиров. Обрести лидерство почти нереально – Никита Кучеров «везёт» фору из 13 очков. А вот оказаться лучшим снайпером страны Капризову вполне по силам: сейчас у него 34 шайбы, на две больше, чем у ближайшего преследователя – Овечкина.