Гол Романова и шат-аут Варламова помогли «Айлендерс» крупно обыграть «Виннипег»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Бо Хорват, российский защитник Александр Романов, Брок Нельсон и Адам Пелеч Российский голкипер Семён Варламов отразил 23 броска.

Таким образом, «Айлендерс» одержали третью победу за последние четыре матча в регулярном чемпионате. «Виннипег», в свою очередь, продлил серию поражений до трёх игр.

В следующем матче «Виннипег» встретится с «Лос-Анджелес Кингз», а «Айлендерс» сыграет с «Миннесотой Уайлд». Оба матча пройдут 1 марта.