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Гол Романова и шат-аут Варламова помогли «Айлендерс» крупно обыграть «Виннипег»

Гол Романова и шат-аут Варламова помогли «Айлендерс» крупно обыграть «Виннипег»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Бо Хорват, российский защитник Александр Романов, Брок Нельсон и Адам Пелеч Российский голкипер Семён Варламов отразил 23 броска.

Таким образом, «Айлендерс» одержали третью победу за последние четыре матча в регулярном чемпионате. «Виннипег», в свою очередь, продлил серию поражений до трёх игр.

В следующем матче «Виннипег» встретится с «Лос-Анджелес Кингз», а «Айлендерс» сыграет с «Миннесотой Уайлд». Оба матча пройдут 1 марта.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хорват – 07:56 (4x5)   0:2 Романов (Сизикас, Фэшинг) – 24:22 (5x5)   0:3 Нельсон (Паризе) – 38:41 (5x5)   0:4 Пелеч (Мейфилд) – 57:59 (en)
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