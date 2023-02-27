Гол Романова и шат-аут Варламова помогли «Айлендерс» крупно обыграть «Виннипег»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей отличились Бо Хорват, российский защитник Александр Романов, Брок Нельсон и Адам Пелеч Российский голкипер Семён Варламов отразил 23 броска.
Таким образом, «Айлендерс» одержали третью победу за последние четыре матча в регулярном чемпионате. «Виннипег», в свою очередь, продлил серию поражений до трёх игр.
В следующем матче «Виннипег» встретится с «Лос-Анджелес Кингз», а «Айлендерс» сыграет с «Миннесотой Уайлд». Оба матча пройдут 1 марта.
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