Защитник «Рейнджерс» получил удаление до конца матча за плевок. Видео

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Лос-Анджелес Кингз». На момент написания новости в матче идëт перерыв, счëт в матче — 3:1 в пользу хозяев площадки.
Защитник «Рейнджерс» К'Андре Миллер получил удаление до конца матча за плевок в соперника.
В прошлом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» крупно уступил на выезде «Вашингтону» со счëтом 6:3, а «Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Айлендерс» — 3:2.
«Рейнджерс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной Конференции, «Лос-Анджелес Кинглс» располагается на третьей строчке Западной Конференции.
Тарасенко вышел на тренировку «Рейнджерс» в компании Панарина:
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