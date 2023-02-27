Гол и ассист Тренина помогли «Нэшвиллу» обыграть «Аризону»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Мэтт Дюшейн, Роман Йози, отметившийся дублем, Томми Новак, Коди Гласс, а также российский нападающий Яков Тренин, также записавший в свой актив результативную передачу.

У хозяев в этом матче забивали Шейн Гостисбер и Шейн Гостисбер.

На счету Якова Тренина теперь 10 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 52 матчах нынешнего сезона НХЛ. «Нэшвилл» занимает пятое место в таблице Центрального Дивизиона, «Аризона» — седьмое.