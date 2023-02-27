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Гол и ассист Тренина помогли «Нэшвиллу» обыграть «Аризону»

Гол и ассист Тренина помогли «Нэшвиллу» обыграть «Аризону»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Мэтт Дюшейн, Роман Йози, отметившийся дублем, Томми Новак, Коди Гласс, а также российский нападающий Яков Тренин, также записавший в свой актив результативную передачу.

У хозяев в этом матче забивали Шейн Гостисбер и Шейн Гостисбер.

На счету Якова Тренина теперь 10 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 52 матчах нынешнего сезона НХЛ. «Нэшвилл» занимает пятое место в таблице Центрального Дивизиона, «Аризона» — седьмое.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2023, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Гостисбер (Шмальц) – 05:55 (4x5)   1:1 Тренин (Томасино, Сиссонс) – 09:02 (5x5)   1:2 Дюшейн (Гласс, Каррье) – 13:48 (5x5)   1:3 Йози (Новак, Тренин) – 22:39 (5x5)   2:3 Шмальц (Келлер, Хэйтон) – 27:27 (5x5)   2:4 Новак (Гранлунд, Дюшейн) – 43:28 (5x5)   2:5 Йози (Новак, Дюшейн) – 46:02 (5x4)   2:6 Гласс (Гранлунд, Йози) – 58:17 (5x4)
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