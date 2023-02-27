Гол и ассист Тренина помогли «Нэшвиллу» обыграть «Аризону»
Поделиться
Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Мэтт Дюшейн, Роман Йози, отметившийся дублем, Томми Новак, Коди Гласс, а также российский нападающий Яков Тренин, также записавший в свой актив результативную передачу.
У хозяев в этом матче забивали Шейн Гостисбер и Шейн Гостисбер.
На счету Якова Тренина теперь 10 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 52 матчах нынешнего сезона НХЛ. «Нэшвилл» занимает пятое место в таблице Центрального Дивизиона, «Аризона» — седьмое.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2023, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Гостисбер (Шмальц) – 05:55 (4x5) 1:1 Тренин (Томасино, Сиссонс) – 09:02 (5x5) 1:2 Дюшейн (Гласс, Каррье) – 13:48 (5x5) 1:3 Йози (Новак, Тренин) – 22:39 (5x5) 2:3 Шмальц (Келлер, Хэйтон) – 27:27 (5x5) 2:4 Новак (Гранлунд, Дюшейн) – 43:28 (5x5) 2:5 Йози (Новак, Дюшейн) – 46:02 (5x4) 2:6 Гласс (Гранлунд, Йози) – 58:17 (5x4)
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
06:33
-
06:00
-
05:42
-
05:33
-
04:36
-
03:49
-
03:22
-
02:58
-
02:48
-
02:03
-
01:50
-
01:13
-
00:44
-
00:14
- 26 февраля 2023
-
23:51
-
23:44
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
23:20
-
23:10
-
23:00
-
22:49
-
22:43
-
22:38
-
22:23
-
22:11
-
22:02
-
21:56
-
21:46
-
21:35
-
21:20
-
21:03
-
21:01
-
20:58
Партнерский контент