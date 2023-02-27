Форвард системы «Айлендерс» Исхаков исполнил шикарный буллит в матче АХЛ

Форвард «Бриджпорт Айлендерс» Руслан Исхаков исполнил шикарный буллит в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Лихай Вэлли» (3:4).

22-летний россиянин выполнил буллит на 14-й минуте второго периода, сделал финт и подкинул шайбу клюшкой между ног.

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В текущем сезоне Исхаков провёл за фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс» 49 матчей, в которых набрал 40 (13+27) очков. Руслан был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги «островитянами» в 2018 году во втором раунде под общим 43-м номером.

«Бриджпорт Айлендерс» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона Американской хоккейной лиги, имея в активе 54 очка после 52 матчей.