Генменеджер «Сан-Хосе» оценил подписание российских защитников Мухамадуллина и Охотюка

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир рассказал об обмене с «Нью-Джерси Дэвилз», в результате которого «акулы» получили защитников Шакира Мухамадуллина и Никиту Охотюка.

«Шакир – большой, мобильный защитник, который лидирует среди защитников команды по результативности в этом году. У него есть всё необходимое, чтобы чтобы играть в первых двух звеньях. Охотюк – упрямый, физически развитый игрок на синей линии с хорошими лидерскими качествами и сильным характером», — приводит слова Грира официальный сайт «Сан-Хосе».

Напомним, сегодня состоялся крупный обмен между «Сан-Хосе» и «Нью-Джерси». В «Дэвилз» перешёл форвард Тимо Майер, нападающий Тимур Ибрагимов, защитники Скотт Харрингтон и Сантери Хатакку, вратарь Закари Эмонд и выбор в пятом раунде драфта-2024. «Сан-Хосе», в свою очередь, пополнился российскими защитниками Шакиром Мухамадуллиным из «Салавата Юлаева» и Никитой Охотюком, форвардами Фабианом Зеттерлундом и Андреасом Юнссоном, а также получил условный выбор в первом раунде драфта-2023 и пики во втором и седьмом раундах драфта-2024.