Сведберг — о драке с Войновым: не сразу понял, с кем дерусь, почувствовал толчок сзади

Защитник «Авангарда» Виктор Сведберг оценил поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) и рассказал о драке с игроком обороны казанцев Вячеславом Войновым.

«Очевидно, что перед матчем они были первыми в конференции, а мы вторыми, поэтому получился некий финал Востока. Мы по-настоящему хотели победить, игра была плотной и упорной, с хорошей энергией.

Что сделало разницу в игре? Ответ на поверхности – единственный буллит решил исход. В целом крайне конкурентная игра с взаимными шансами. Сам лично очень хотел обыграть их, но ничего страшного. Сейчас время подготовки к плей-офф, будем фокусироваться на этом.

Ожидали, что первая линия так здорово сыграет? Парни действительно здорово играли, классные атаки с ходу. Приятно наблюдать за этим в преддверии кубковых матчей.

Бой в концовке с двукратным обладателем Кубка Стэнли Войновым? Если честно, то не сразу понял, с кем дерусь. Почувствовал толчок сзади, дальше схватил его, и понеслась. Возможно, длинные руки помогли, но не было цели драться, просто пытался защитить себя. Был зол на тычок, мы выплеснули эмоции. Всё осталось на льду, никаких проблем.

Впереди первый раунд с «Сибирью»? Будет серия с высокой интенсивностью, соперник непростой, ожидаем классную атмосферу на аренах. Знаем, что в Новосибирске они играют особенно здорово при поддержке трибун. Будет интересно и увлекательно, посмотрим, где мы сыграем, раз вы говорите о вероятности матча на их новой арене. Предстоят сложные эмоциональные матчи, надо быть готовыми, у них классная атака, есть свои исполнители. Нам надо отталкиваться от своих сильных сторон, играть правильно и обыгрывать их», — приводит слова Сведберга Metaratings.ru.

31-летний защитник в завершившейся регулярке сыграл 35 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами с показателем полезности «-6».

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