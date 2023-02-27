Защитник «Рейнджерс» Миллер извинился перед Даути за плевок в матче

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллер извинился за плевок в лицо хоккеисту «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути, сообщает журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».

«Главный тренер «Рейнджерс» Галлан заявил, что Миллеру плохо из-за этого. Он сказал, что это был несчастный случай. Миллер связался с Даути после игры, чтобы извиниться и объяснить, что это было не специально», — написал Меркольяно.

Напомним, защитник «Рейнджерс» Миллер плюнул в лицо Даути, за что получил удаление до конца матча.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.