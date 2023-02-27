Защитник «Лос-Анджелеса» Даути — о плевке Миллера: я был просто шокирован

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути прокомментировал эпизод, в котором игрок обороны «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллер плюнул ему в лицо, за что получил удаление до конца матча.
«Очевидно, я был просто шокирован. Даже не знаю, сказал ли я ему что-нибудь после этого. Такие вещи не хочется видеть в игре. Это прискорбно.
Хотел ли он это сделать, я понятия не имею. На моём лице был смачный плевок, я был раздражён», — приводит слова Даути AP News.
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева. «Рейнджерс» занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лос-Анджелес Кингз» располагается на третьей строчке Западной конференции.
- 27 февраля 2023
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