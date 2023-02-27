Светлов: по потенциалу Кравцову вполне по силам подняться на уровень Кузнецова

Известный тренер, олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов оценил переход Виталия Кравцова из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Ванкувер Кэнакс».

«Очень интересным мне показался обмен Виталия Кравцова из «Рейнджерс» в «Ванкувер». Мне очень нравится этот молодой форвард, в прошлом сезоне КХЛ специально смотрел многие матчи «Трактора», чтобы наслаждаться его игрой.

В последние годы в нашей лиге не так много звёзд, как хотелось бы, но Кравцов, вне всякого сомнения, выделялся. У него интересное катание и постановка корпуса, он по-своему видит площадку и всю игру, его ни с кем не спутаешь. По потенциалу Кравцову вполне по силам подняться на уровень, например, Кузнецова, где-то они похожи. Внешне, может быть, немного тягучи, но с пониманием хоккея, с умением прочитать игру. Но Кравцову нужны большая работа и шанс.

В «Рейнджерс» с приходом Тарасенко все места игровиков заняты — Панариным, Зибанеджадом и так далее. Кравцов — не силовик из третьего-четвёртого звена, ему нужны не 10 минут за матч, а более регулярные смены. Почувствовать шайбу, ритм игры, партнёров, провести тонкую настройку.

В «Ванкувере» это время он получит? Сравните составы «Рейнджерс» и «Ванкувера», это примерно «Авангард» и «Адмирал». Конкуренция за места в первых звеньях в канадском клубе не такая жёсткая, видим это на примере Андрея Кузьменко, который за полсезона всё всем доказал и подписал отличный контракт.

Надеюсь, Кравцов повторит этот путь. Сейчас в его карьере сложный момент, парню 23 года, время поджимает. Необходимо делать решающий шаг из категории подающих надежды в категорию звёзд», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Кравцов в текущем сезоне сыграл за «Рейнджерс» 28 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков. 25 февраля нападающий перешёл в «Ванкувер».