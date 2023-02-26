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Главный тренер «Рейнджерс» объяснил, почему клуб обменял российского форварда Кравцова

Главный тренер «Рейнджерс» объяснил, почему клуб обменял российского форварда Кравцова
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал обмен 23-летнего российского нападающего Виталия Кравцова в «Ванкувер Кэнакс».

«Это даст ему новую возможность. Этот парень хорошо играл у нас. Он приехал и каждый день усердно работал с нами. Обмен просто даёт возможности нашей команде. Крави движется вперёд, и я желаю ему только самого наилучшего, потому что он действительно усердно работал. Он старался в этом сезоне, но мы просто не смогли найти для него места в нашем составе», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Отметим, что за Кравцова «рейнджеры» получили 24-летнего нападающего Уильяма Локвуда, а также право выбора в седьмом раунде драфта-2026. «Нью-Йорк» хотел этим обменом освободить место под потолком зарплат.

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