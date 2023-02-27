Герсонский предположил, в какой хоккей «Авангард» будет играть в серии с «Сибирью»
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Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский предположил, в какой хоккей омский клуб будет играть в серии плей-офф с «Сибирью».
«Какой хоккей будет в паре «Авангард» — «Сибирь»? Зависит от того, где будут играть. Естественно, в Омске «Сибирь» будет стараться играть от обороны, а «Авангард» будет стараться забить первым и более активно заиграть. Новый дворец, настроенные трибуны – зрители тоже будут очень активно принимать участие в этом матче», – сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
«Авангард» в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ занял третье место, набрав 86 очков. Матчи с «Сибирью» в рамках Кубка Гагарина пройдут 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10, 12, 14 марта.
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