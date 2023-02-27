Олимпийский чемпион Пашков назвал причину неудачного выступления «Спартака» в КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков назвал причину неудачного выступления «Спартака» в текущем сезоне КХЛ.

«Неудачи в «Спартаке», на мой взгляд, в первую очередь связаны с организационными причинами. Работа клуба не налажена, это не первый год уже такое. Думаю, что руководящий состав нуждается в обновлении. По составу «Спартак» мог бы бороться за выход в плей-офф», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Красно-белые в завершившейся регулярке за 68 матчей одержали 28 побед при 40 поражениях. С 64 очками «Спартак» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции. По ходу сезона команда дважды меняла главного тренера. Начинал сезон Борис Миронов, затем его сменил Игорь Гришин, а концовку сезона красно-белые провели под руководством Алексея Заварухина.