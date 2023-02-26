Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Спартака»: сезон провальный, оценку делать руководству

Тренер «Спартака»: сезон провальный, оценку делать руководству
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин после поражения от московского «Динамо» (2:4) подвёл итог регулярного сезона для красно-белых.

«Настраивались на хорошую игру, что-то получилось, что-то нет. Ребята старались. Дали сегодня сыграть молодым игрокам. Кто-то себя хорошо проявил, получили почву и информацию в дальнейшем.

Причины неудачного сезона и когда наступила та грань, после которой команда начала играть неудачно? Сейчас тяжело ответить на такой вопрос. Надо сесть и подумать, потому что такой даты, которая всё отрубила, нет. Сегодня тяжело отвечать, и пока я не знаю, что говорить. Какие-то мысли есть, но хотелось бы, чтобы они остались внутри коллектива.

Вы правильно задаёте вопросы, но оценку нашей игры и такого состояния делать руководству. Да, мы разочаровали болельщиков. Бились до последнего, но сезон у нас провальный. Какие-то моменты были упущены по ходу сезона. Мы сами виноваты, что допустили до такой ситуации, виноваты все – и тренеры, и хоккеисты», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новость по теме
«Динамо» уверенно обыграло «Спартак» в последнем московском дерби сезона-2022/2023 в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023