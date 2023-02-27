Пашков — о провале «Трактора»: сказалась слабая работа тренеров, надо делать выводы

Олимпийский чемпион Александр Пашков подвёл итог регулярного сезона для челябинского «Трактора».

«В «Тракторе» главным образом сказалась слабая работа тренеров. У команды было всё, чтобы достойно выступать, прогнозировался успешный сезон, но тренерская группа не смогла дать результат. Управление и подготовка команды недостаточные. У челябинцев хороший состав, материальная база приличная, город хоккейный, всё есть, а результат хромает. Руководство должно решить, есть ли перспектива у главного тренера Анвара Гатиятулина в дальнейшем. Всё-таки команда весь сезон хромала на обе ноги, надо делать выводы и понимать, есть ли у Гатиятулина возможность изменить ситуацию в коллективе», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Челябинский клуб завершил регулярку на девятом месте в таблице Востока, набрав 72 очка.