Защитник «Сочи» Александров: драки — это часть методики Назарова, были готовы к такому

Защитник ХК «Сочи» Юрий Александров рассказал о работе с бывшим главным тренером команды Андреем Назаровым.

«Андрей Назаров какое оставил впечатление как тренер? Я был с ним знаком и до этого. Мы немного поработали в Санкт-Петербурге. Он тренер со своим подходом. Раньше Назаров мог вспылить на играх, но сейчас подходил более обдуманно, спокойно. С ним было интересно и весело, его юмор никуда не делся. Но, к сожалению, результата не было, и руководство приняло решение об отставке.

Как к команде относились к дракам в межсезонье? Это часть методики, подхода Андрея Викторовича Назарова. Были готовы к такому.

КХЛ присылала в клуб письмо с предупреждениями, чтобы не было драк? Да, это было перед игрой с «Авангардом». В клубе отнеслись с пониманием, и специально заготовленных драк не было», — приводит слова Александрова «РБ Спорт».

Александров за 62 матча в текущем сезоне забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+5».