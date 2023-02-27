Заместитель гендиректора «Сочи» объяснил причины неудачи команды в сезоне КХЛ

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» Алексей Бадюков назвал причины неудачного сезона южан.
«Почему «Сочи» не вышел в плей-офф? Мы не выполнили задачу выхода в плей-офф. Прекрасно понимаем, в чём причины. На мой взгляд, физическая готовность игроков по ходу сезона была неровной. Мы видели, что отставки, травмы, болезни, которые преследовали почти все команды, преследовали и нас. Они помешали играть в том составе, в котором хотели, держать тот уровень и скорость. У нас молодая команда, тяжело рассчитывать, что стабильной будет игра. Так и получилось. Выпадали игроки, и пропадала некоторая динамика.
Плюс ещё чехарда, тренерские отставки, смена режима подготовки и тренировочного процесса, потому что у каждого тренера своя специфика работы с тренерским штабом, с командой, с бытом команды. Она была разной абсолютно. Сами игроки должны это через себя пропускать, на это требуется время, поэтому ровно пройти чемпионат не получилось, отсюда потеря очков и такое место, которое мы сейчас занимаем», — передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 27 февраля 2023
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