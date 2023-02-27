«Вошли в историю». Бадюков рассказал, как в «Сочи» пережили антирекордную серию поражений

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» Алексей Бадюков вспомнил антирекордную серию поражений клуба.

«Как на команду подействовала антирекордная серия по количеству поражений? Внутри команды перенос этой серии протекал очень тяжело. Ребята старались из себя выжать, все хотели победить, и настроение было не лучшим. Эксцессов, разборок не было. Все профессионально относились к делу, разбирали на собраниях, много разговаривали индивидуально и общекомандно, старались что-то изменить и в тренировочном процессе, и в головах. Было видно, что игроки были очень сильно загружены этим обстоятельством, и с таким настроением тяжело выходить.

Геннадий Фёдорович Цыгуров в своё время говорил, что для успеха нужен успех. Все прекрасно понимали, что для того, чтобы эта серия не давила, нужно просто выиграть. Но эта победа не приходила, где-то не везло, где-то ещё что-то происходило. Конечно, это всё по нарастающей нагнетало. Но потом прошли через это, попали в историю. Для нас это определённый опыт, для игроков, которые у нас в команде, это уже наша история», — передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.