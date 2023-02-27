Билялетдинов пошутил о Зарипове: его нельзя просто так отпускать, он слишком много знает

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов выразил благодарность Данису Зарипову за его вклад в российский хоккей.

«Хочу поблагодарить Даниса Зарипова. Это великий игрок, легенда всего российского хоккея. Он очень много сделал для нашей страны, для Татарстана. Я думаю, что в будущем продолжит приносить нам пользу. Таких людей нельзя просто так отпускать, надо правильно их использовать. Слишком много знает и слишком многое умеет», – приводит слова Билялетдинова «ТИ-Спорт».

Матч с «Металлургом» (3:6) стал последним для капитана «Ак Барса» Зарипова. 41-летний нападающий принял решение завершить игровую карьеру. Данис является самым титулованным хоккеистом в истории КХЛ. Он выиграл пять Кубков Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Всего в КХЛ форвард сыграл 817 матчей, в которых набрал 685 (292+393) очков.