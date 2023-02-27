Защитник «Рейнджерс» прокомментировал свой плевок в лицо легенде «Лос-Анджелеса» Даути
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллер на своей странице в «Твиттере» прокомментировал инцидент матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз». Хоккеист «рейнджеров» плюнул в лицо защитнику «королей» Дрю Даути.
«Хотел бы воспользоваться моментом, чтобы рассказать о том, что произошло в прошлом матче. Я отношусь с безграничным уважением к Дрю Даути, и то, что произошло, было совершенно случайным. Никогда не хотел бы делать что-то подобное намеренно, это идёт вразрез со всем, что я представляю собой как человек и игрок. Я чувствовал себя ужасно из-за этого поступка. Благодарен, что Дрю дал мне возможность извиниться и объясниться лично после матча», — говорится в сообщении.
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