Кравцов: уверенность в себе сейчас не такая высокая, как хотелось бы

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Виталий Кравцов поделился мыслями после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Уверенность в себе сейчас не такая высокая, как хотелось бы, но я постараюсь нарастить её через игру, выигрывая единоборства, делая правильные вещи на льду. Надеюсь, уверенность будет расти с каждым днём. Ребята в раздевалке помогают освоиться. Надеюсь, всё сложится хорошо.

В этом сезоне я мало играл, надеюсь, смогу играть больше. Сейчас просто счастлив быть здесь. Я должен проявить себя, заслужить больше игрового времени. Буду стараться делать всё возможное, выкладываться в каждом матче, на каждой тренировке», — сказал Кравцов в первом общении с канадскими журналистами после перехода в «Кэнакс».

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